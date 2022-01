Nvidia Corporation: Anschnallen angesagt!

Kr?ftig auf die Anleger-Nase gibt heute f?r Nvidia Corporation-Aktion?re. So b??t der Kurs satte rund drei Prozent ein. Damit kostet ein Anteilsschein mittlerweile nur noch 274,17 USD. Werden Anleger damit zum B?renfutter?

Kursverlauf von Nvidia Corporation der letzten drei Monate.

Dieser Abverkauf hat die mittelfristige Charttechnik jetzt sp?rbar eingetr?bt. Nvidia Corporation kann nun n?mlich aus dem Stand eine Verkaufssignale generieren. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund eins Prozent. Bei 270,57 USD liegt dieser Haltegriff. Die Konstellation verspricht also h?chst brisant zu werden!

Schn?ppchenj?ger, die von Nvidia Corporation ?berzeugt sind, kommen hier preisg?nstig zum Zug. Schlie?lich gibt es die Aktie heute vielleicht ein letztes Mal so g?nstig. Wer ohnehin auf fallende Kurse wettet, der verzeichnet heute kr?ftige Gewinne.

