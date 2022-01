Nvidia Corporation ? Die Party beginnt!

Nvidia Corporation legt heute einen Traumstart hin. So springt der Kurs um rund drei Prozent nach oben. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 283,22 USD. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit f?r Gewinnmitnahmen?

Kursverlauf von Nvidia Corporation der letzten drei Monate.

Die B?ume f?r die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn die n?chste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer N?he. Bisher lag dieses Low bei 270,65 USD. Es wird also in den n?chsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und B?ren geben.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, d?rften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Wenn es danach geht, verl?uft Nvidia Corporation n?mlich in Aufw?rtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 213,19 USD befindet. Nvidia Corporation liefert damit heute wieder einmal einen Tag f?rs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufw?rtstrends quasi unbegrenzt ist.

