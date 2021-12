Nvidia Corporation ? hier fliegt heute der Deckel weg

Nvidia Corporation katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund sechs Prozent Damit m?ssen f?r eine Wertpapier nun 299,85 USD hingebl?ttert werden. Sollten Anleger damit alle Vorsicht ?ber Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Nvidia Corporation-Aktien verkaufen? Unsere gro?e Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen k?nnen.

Kursverlauf von Nvidia Corporation der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nvidia Corporation-Analyse einfach hier klicken.

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Dieser Bremsbereich ist bei 272,50 USD zu finden. Es liegt also etwas Gro?es in der Luft.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, k?nnen sich Langfrist-Anleger ein L?cheln nicht verkneifen. Denn demnach sind f?r Nvidia Corporation Aufw?rtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 200,04 USD eingependelt hat. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen.

Fazit: Diese Nvidia Corporation-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.

