Nvidia Corporation sprengt heute alle Grenzen!

Nvidia Corporation-Aktion?re sind heute in absoluter Partystimmung. Bei einem Anstieg der Aktie um rund vier Prozent d?rfte das niemanden verwundern. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. L?uft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die B?ren jetzt zur?ck?

Kursverlauf von Nvidia Corporation der letzten drei Monate.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus n?mlich an Fahrt auf dem Weg zur n?chsten charttechnischen H?rde. So gen?gt mittlerweile ein weiterer Abschlag f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 334,10 USD liegt dieser obere Wendepunkt. Anleger sollten Nvidia Corporation also unbedingt im Auge behalten.

Anleger, die von der Aktie nicht ?berzeugt sind, k?nnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Leerverk?ufer oder Trader, die mit Puts spekulieren, k?nnen durch den Kursanstieg n?mlich einen ordentlich Rabatt realisieren. Alle Nvidia Corporation-Aktion?re reiben sich angesichts der heutigen Entwicklung vermutlich die H?nde.

