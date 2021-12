07.12.2021 - 20:32 Uhr Nvidia Corporation: The sky is the limit!

Nvidia Corporation ist heute im Bullenmodus. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund sieben Prozent aufwarten. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

F?r eine ausf?hrliche Nvidia Corporation-Analyse einfach hier klicken. Dieser Zwischenspurt sorgt f?r Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil dieses Plus der Aktie zu einem m?chtigen Schritt zur n?chsten technischen H?rde verhilft. Schlie?lich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund acht Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 346,36 USD. Damit ist nun die Frage zu kl?ren, ob sich die Gewitterwolken endg?ltig verziehen. Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse befl?gelt momentan die langfristig arbeitenden B?rsianer. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 195,86 USD, sodass Nvidia Corporation in Aufw?rtstrends verl?uft. Wie positiv die Kurse in Aufw?rtstrends ?berraschen k?nnen, beweist Nvidia Corporation heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.