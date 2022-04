Nvidia mit schwacher Woche: Darauf m?ssen sich Anleger am Montag einstellen!

Nvidia-Aktion?re brauchen derzeit wieder einmal starke Nerven. Immerhin findet sich der Kurs 13,45 Prozent niedriger wieder als vor einer Woche. An vier der f?nf Sitzungen ging die Aktie mit Abschl?gen aus dem Handel. Einen regelrechten Tiefschluss kassierte Nvidia am Mittwoch mit einem Minus von 5,88 Prozent. Ist das erst der Anfang oder wie geht es [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Nvidia-Aktion?re brauchen derzeit wieder einmal starke Nerven. Immerhin findet sich der Kurs 13,45 Prozent niedriger wieder als vor einer Woche. An vier der f?nf Sitzungen ging die Aktie mit Abschl?gen aus dem Handel. Einen regelrechten Tiefschluss kassierte Nvidia am Mittwoch mit einem Minus von 5,88 Prozent. Ist das erst der Anfang oder wie geht es nun weiter?

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetr?bt. Denn es fehlen nur geringf?gige Verluste f?r neue Verkaufssignale. Schlie?lich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund neun Prozent entfernt. Der Titel hatte diesen Tiefpunkt bisher bei 211,59 gefunden. Bullen und B?ren k?mpfen also mit harten Bandagen.

Aus technischer Sicht dominieren bei Nvidia derzeit Abw?rtstrends. So l?sst sich der Durchschnitt der vergangenen 200 Tage auf 243,58 USD errechnen. Diese Trennlinie definiert rein formal die Grenze zwischen Hausse und Baisse. Da der Kurs unter seiner 50-Tage-Linie notiert, sehen sich mittelfristig orientierte Anleger derzeit ebenfalls Abw?rtstrends gegen?ber.

Kursverlauf von Nvidia der letzten drei Monate.

