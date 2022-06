Online-Vergleiche boomen

Das Internet ist die zentrale Informationsquelle in vielen Belangen des alltäglichen Lebens. Vergleichsportale machen sich dies zunutze und präsentieren unterschiedlichste Vergleiche. Auch diejenigen, die nach dem besten Online-Casino suchen, wissen die Vergleiche sehr zu schätzen. Es gibt kaum einen Bereich, der durch Online-Vergleiche nicht abgedeckt wird.

Insbesondere in Zeiten steigender Preise vergleichen viele Menschen sehr intensiv. Reiseangebote, Kredite und Autos sind übliche Themengebiete, mit denen sich moderne Vergleichsportale beschäftigen. Die Idee des objektiven Vergleichs in redaktioneller Form ist allerdings nicht neu. Die Stiftung Warentest ist bereits seit den 1960er-Jahren aktiv und steht seitdem für unabhängige und objektive Tests. Durch das Internet erleben Vergleiche einen regelrechten Boom, denn sie sind schnell und individuell durchführbar. Ein paar Klicks genügen, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Die zunehmende Vergleichsmentalität zeigt sich längst auch im Bereich der virtuellen Glücksspiele und Sportwetten. Interessierte stellen sich unweigerlich die Frage, "Welches Online-Casino ist zu empfehlen?". Sie begeben sich im Internet auf die Suche nach Antworten und landen auf Casinotest.de.

Darauf kommt es bei Glücksspiel- und Wettanbietern an

Produkte und Angebote lassen sich über das Internet leicht vergleichen. Die Vorzüge des Internets sind Freunden des virtuellen Glücksspiels bestens bekannt. Dass Online-Spieler/innen verschiedene Casinos vergleichen, liegt somit in der Natur der Sache. Vor allem unerfahrene Nutzer/innen sind sich allerdings nicht immer sicher, worauf es konkret ankommt. Wer das perfekte Online-Casino finden möchte, muss aber wissen, worauf man bei einem Vergleich achten muss. Die folgende Liste bietet eine entsprechende Übersicht und gibt Aufschluss über die wichtigsten Kriterien:

Spielangebot

Lizenz

Erreichbarkeit

Zahlungsmethoden

Umsatzbedingungen

Boni

Bedienkomfort

technische Umsetzung

Software

mobiles Angebot

Schlussendlich ist die Seriosität von zentraler Bedeutung und sollte als wichtigstes Kriterium Beachtung finden. Die besten Bedingungen und das größte Angebot sind ohne Belang, wenn das eingesetzte Geld ohnehin verloren ist, weil es nie zu einer Auszahlung kommt. Die große Herausforderung besteht somit darin, die Spreu vom Weizen zu trennen und sich vor einem Casino-Betrug zu schützen.

Ein Vergleich der Fakten hilft Freunden des virtuellen Glücksspiels, seriöse und vertrauenswürdige Anbieter ausfindig zu machen. Zudem sollte man sich einen persönlichen Eindruck verschaffen und beispielsweise den Willkommensbonus nutzen, um erste Erfahrungen in dem betreffenden Casino zu sammeln.

Vorsicht bei Online-Bewertungen und virtuellen Erfahrungsberichten

Online-Bewertungen findet man heute in praktisch jedem Online-Shop. Die einzelnen Produkte werden von Käufern bewertet, sodass sich Interessierte einen ersten Eindruck verschaffen können. Dass solche Bewertungen längst zu wichtigen Entscheidungskriterien geworden sind, ist somit nicht verwunderlich. Zudem findet man in den Weiten des Internets eine Vielzahl an Erfahrungsberichten. So kann man einen Eindruck gewinnen und vor der eigenen Kaufentscheidung beziehungsweise Anbieterwahl wichtige Erkenntnisse sammeln.

Das Internet bietet allen Menschen eine Plattform und lebt von der Beteiligung der Nutzer/innen. Insbesondere im Bereich der Bewertungen und Erfahrungsberichte wird dies deutlich. Wenn es um Online-Casinos geht, sind solche Berichte und Rezensionen wichtige Anhaltspunkte für Spieler/innen, die noch nach der richtigen Adresse suchen, um ihrer Leidenschaft im Internet nachzugehen. Hier ist allerdings Vorsicht geboten, denn solche Bewertungen sind rein subjektiv und werden in der Regel auch nicht geprüft. Ob der Inhalt der Wahrheit entspricht, lässt sich daher nicht unbedingt feststellen. So kommt es regelmäßig vor, dass die veröffentlichten Erfahrungsberichte nicht mit den persönlichen Erfahrungen übereinstimmen. Die Subjektivität des Berichts oder ein gezielter Betrug kann dafür verantwortlich sein.

In Zusammenhang mit virtuellen Glücksspielen lassen sich online zahlreiche Erfahrungsberichte und Bewertungen finden. Zudem existieren einige Portale, die sich dem Casinotest verschrieben haben. Die dortigen Tests können sehr aufschlussreich sein und Interessierten einen Überblick verschaffen. Gleichzeitig sollten sie aber nicht blind auf die Angaben und Empfehlungen vertrauen. Das Geschäftsmodell des Affiliate-Marketings liegt solchen Seiten vielfach zugrunde, denn es geht üblicherweise nicht nur darum, aus reiner Nächstenliebe anderen Menschen zu helfen. Stattdessen erzielen die Betreiber durch die Vermittlung neuer Spieler/innen Provisionen.

Wer erkennt, dass Vergleichsportale Marketing betreiben und Provisionen kassieren, kann nachvollziehen, dass bei den Bewertungen und Erfahrungen Vorsicht geboten ist. Man kann nicht zwingend von einem objektiven Urteil ausgehen. Daher sollte man sich stets ein eigenes Bild machen und so echte Erfahrungen sammeln. Zahlreiche Testportale legen aber dennoch großen Wert auf Authentizität und sind bestrebt, objektiv zu berichten. Dementsprechend liefern sie wichtige Anhaltspunkte und können für den Start der Recherche genutzt werden. Entscheidend ist, dass es sich um ein vertrauenswürdiges Portal handelt, das zudem regelmäßig aktualisiert wird.

Ein gutes Casino-Portal liefert nicht nur ein Ranking mit aktuellen Empfehlungen, sondern versorgt seine Nutzer/innen auch mit wertvollen Hintergrundinformationen. Wissenswertes über den Betreiber eines Casinos dürfen ebenso wenig wie Tipps zum Bonus fehlen. Ausführliche Vorstellungen einzelner Casinospiele sollten hier ebenfalls zu finden sein. Rechtliche Belange dürfen auch nicht außer Acht gelassen werden. So kann es zum Beispiel um die Malta Gaming Authority oder den neuen Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland gehen.

Authentische Erfahrungsberichte, umfangreiche redaktionelle Inhalte und nützliches Hintergrundwissen machen gute Casino-Testportale aus. Diese eignen sich bestens als Basis für eigene Recherchen und laden dazu ein, sich intensiver mit dem virtuellen Glücksspiel in all seinen Facetten zu befassen. Die Willkommensboni der Glücksspielanbieter sind jedoch perfekte Gelegenheiten für eigene Tests. So sammelt man erste Erfahrungen, kann das gesamte Angebot ausprobieren und schließlich individuell entscheiden, ob man sich in dem betreffenden Online-Casino wohlfühlt. Ansonsten kehrt man auf das Bewertungsportal zurück und schaut sich nach Alternativen um. In der Regel findet sich schnell ein Online-Casino, das man nun ausprobieren könnte.

Insbesondere im Bereich des Glücksspiels erweist sich das Internet als ergiebige Quelle für Testberichte, Bewertungen und Erfahrungsberichte. Zugleich ist jedoch Vorsicht geboten, denn nicht alle veröffentlichten Informationen müssen tatsächlich der Wahrheit entsprechen.