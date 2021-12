Paion: Alle Aktien verkaufen oder?

Paion-Anteilseigner werden heute regelrecht ins Tal der Tr?nen gest?rzt. Denn die Aktie st?rzt mit einem Minus von rund zwei Prozent regelrecht ab. Durch diesen R?cksetzer sind die Anteilsscheine jetzt f?r 1,20 EUR zu haben. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende?

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetr?bt. Denn Paion rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterst?tzung. Aktuell errechnet sich nur noch ein Abstand von rund sieben Prozent zum 4-Wochen-Tief. Bei 1,12 EUR wurde dieser Wendepunkt gefunden. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er d?rfte in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Antizyklisch handelnde Anleger denken m?glicherweise ?ber einen Kauf nach. Denn die Aktie kann heute mit ordentlich Nachlass ins Depot geordert werden. Pessimisten freuen sich vermutlich ?ber den Kursrutsch und sehen sich best?tigt.

