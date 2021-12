Paion: Anschnallen angesagt!

F?r Anteilseigner von Paion kommt es heute kn?ppeldick. Immerhin rauscht die Aktie rund sieben Prozent in die Tiefe. Damit haben die Papiere jetzt nur noch einen Wert von 1,20 EUR. War das der Anfang vom Ende?

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.

Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen D?mpfer. Denn Paion rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterst?tzung. So betr?gt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund sieben Prozent. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 1,12 EUR in den Weg. Es k?nnte kurzfristig also m?chtig knallen bei Paion.

Anleger, die fallende Messer als Chance begreifen, bekommen heute eine Einstiegsgelegenheit. Schlie?lich gibt es beim Einkauf einen kr?ftigen Bonus. Wer der ganzen Angelegenheit ohnehin nicht traut, findet mit der heutigen Kursentwicklung Zustimmung.

