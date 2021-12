Paion: Heute beginnt der Ausverkauf!

Schlechte Laune ist heute bei allen Paion-Aktion?ren angesagt. Denn die Aktie st?rzt mit einem Minus von rund sechs Prozent regelrecht ab. Nach diesem Abschlag kostet das Papier jetzt nur noch 1,21 EUR. Ist das nun das Signal zum Einstieg oder sollten Anleger noch Vorsicht walten lassen?

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Bei Paion steht n?mlich in K?rze der Test einer wichtigen Unterst?tzung auf der Tagesordnung. Schlie?lich gen?gt ein weiterer Rutsch von rund acht Prozent, um das aktuelle 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 1,12 EUR. Uns erwartet also ein heftiger Kampf zwischen Bullen und B?ren.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage betr?gt momentan 1,77 EUR. Langfristige Abw?rtstrends geben demnach die gro?e Richtung vor. Die k?rzerfristigen Trendpfeile weisen nach unten, weil die Aktie unterhalb ihrer 50-Tage-Linie notiert.

