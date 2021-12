Paion: Heute kaufen?

Paion-Aktion?re sind heute in absoluter Partystimmung. So katapultiert sich der Wert derzeit rund drei Prozent nach vorne. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 1,24 EUR. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Die ?bergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterst?tzung. Dieses wichtige Tief wurde bei 1,12 EUR markiert. Die Situation bleibt also angespannt.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Best?tigung. Danach notiert Paion in Abw?rtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 1,80 EUR. Allerdings verlieren die langfristigen Abw?rtstrends durch den heutigen Tag kr?ftig an Fahrt.

