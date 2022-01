Paion im Sturzflug!

Schlechte Nachrichten f?r Paion-Aktion?re. Denn der Kurs wird um satte rund vier Prozent abgestraft. Ein Anteilsschein kostet damit nur noch 1,41 EUR. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit?

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.

Obwohl der heutige Tag keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch noch alles in Butter. Die n?chste H?rde kann n?mlich immer noch aus dem Stand genommen werden. So m?sste die Aktie lediglich rund sieben Prozent klettern und w?rde neue Monatshochs ausbilden. Bisher hatte der Titel dieses Top bei 1,51 EUR ausgelotet. Daher geht es jetzt also um alles!

Anleger, die mit Vorliebe auf Schn?ppchenjagd gehen, sollten hier ganz genau hinschauen. Wann bekommen Sie die Aktien schon mal mit einem solchen Rabatt. Wer f?r Paion pessimistisch eingestellt ist, f?r den sind die heutigen Abschl?ge sicher Wasser auf die M?hlen.

