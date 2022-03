Paion ist heute au?er Rand und Band!

Paion zaubert heute einen Blitzstart auf’s Parkett. So wird der Kurs aktuell rund f?nf Prozent nach vorne geschoben. Mittlerweile m?ssen wir einen Anteilsschein 1,40 EUR hingebl?ttert werden. Ist das die Zeit f?r Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch l?nger am Ruder? Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Paion, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse. Kursverlauf [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Paion zaubert heute einen Blitzstart auf’s Parkett. So wird der Kurs aktuell rund f?nf Prozent nach vorne geschoben. Mittlerweile m?ssen wir einen Anteilsschein 1,40 EUR hingebl?ttert werden. Ist das die Zeit f?r Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch l?nger am Ruder?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Paion, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Die mittelfristige Technik pr?sentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Denn Paion kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. Wenn bis zum Handelsende nichts mehr passiert, ?berbietet der Titel schlie?lich sein 4-Wochen-Hoch. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 1,34 EUR ausgelotet. Bei Paion geht es jetzt also besonders hoch her!

B?rsianer, f?r die es eher um die langfristige Perspektive geht, m?ssen aktuell die 200-Tage-Linie f?rchten. Schlie?lich steht dieser Indikator bei 1,60 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Aber selbst wenn die ?bergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kr?ftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Fazit: Diese Paion-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.

Die gro?e Paion-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Paion Paion Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Paion-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Paion ist heute au?er Rand und Band! appeared first on Anlegerverlag.