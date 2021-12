Paion sprengt heute alle Grenzen!

Bei Paion-Aktion?ren herrscht heute Hochstimmung. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund vier Prozent zubuche. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit f?r Gewinnmitnahmen?

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Denn der n?chste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So gen?gt mittlerweile ein weiterer Abschlag f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch liegt bei 1,44 EUR. Wir d?rfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden B?rsianern momentan Sorgen. Schlie?lich steht dieser Indikator bei 1,78 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Doch selbst in Abw?rtstrends gibt es Tage, an denen die Kurse ganz einfach nach oben wollen.

