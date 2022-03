Paion zeigt Aufl?sungserscheinungen!

Paion-Anteilseigner brauchen heute mal wieder starke Nerven. Schlie?lich st?rzt der Kurs rund zehn Prozent in die Tiefe. Nur noch 1,24 EUR m?ssen damit f?r eine Aktie gezahlt werden. Wie geht es nun weiter? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausf?hrliche Sonderanalyse zu Paion erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen. Kursverlauf von [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Paion-Anteilseigner brauchen heute mal wieder starke Nerven. Schlie?lich st?rzt der Kurs rund zehn Prozent in die Tiefe. Nur noch 1,24 EUR m?ssen damit f?r eine Aktie gezahlt werden. Wie geht es nun weiter?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausf?hrliche Sonderanalyse zu Paion erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Die ?bergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. Bei Paion steht n?mlich in K?rze der Test einer wichtigen Unterst?tzung auf der Tagesordnung. Aktuell errechnet sich nur noch ein Abstand von rund zehn Prozent zum 4-Wochen-Tief. Der Titel hatte diesen Tiefpunkt bisher bei 1,12 gefunden. Die Brisanz hat sich also noch einmal deutlich verst?rkt.

Der gleitende Durchschnitt 200 liegt momentan bei 1,59 EUR. Langfristige Abw?rtstrends dominieren demnach das ?bergeordnete Geschehen. Anleger, die mittelfristig orientiert sind, sehen sich momentan mit Abw?rtstrends konfrontiert, da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie notiert.

Fazit: Wie es bei Paion weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.

Tipp f?r spekulative Anleger: Erneuerbare Energien sind seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs so gefragt wie noch nie. Dementsprechend explodieren die Aktien solcher Hersteller regelrecht. Wo jetzt die gr??ten Gewinnchancen liegen, zeigen wir Ihnen v?llig kostenlos in diesem brandaktuellen Spezialreport. Einfach hier klicken.

Die gro?e Paion-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Paion Paion Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Paion-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Paion zeigt Aufl?sungserscheinungen! appeared first on Anlegerverlag.