Panik bei Alibaba!

Nichts zu holen gibt es heute f?r Alibaba-Aktion?re. Das Kurstableau weist n?mlich ein Minus von rund drei Prozent aus. Auf 111,09 USD reduziert sich damit der Preis f?r ein Wertpapier. Ist das der Beginn einer gro?en B?renparty oder ruhen sich die Bullen nur kurz aus?

Die Perspektive f?r die n?chsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Da sich Alibaba mit gro?en Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. Das wichtige 4-Wochen-Tief ist nur noch rund zwei Prozent entfernt. Dieses Sicherheitsnetz liegt bei 108,70 USD. Die n?chsten Stunden und Tage werden also entscheidend sein.

Anleger, die f?r Alibaba mittel- und langfristig bullish eingestellt ist, k?nnten den aktuellen R?cksetzer zum Nachkauf nutzen. Schlie?lich gibt es heute einen satten Rabatt. Alibaba-Kritiker haben dagegen allen Grund zu feiern.

