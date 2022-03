Panik bei Covestro!

Covestro-Aktion?re m?ssen heute eine schallende Ohrfeige einstecken. Der Grund daf?r ist der Absturz der Aktie um rund zwei Prozent. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 47,58 EUR. Ist das erst der Anfang oder wie geht es nun weiter? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Covestro-Aktien verkaufen? Unsere gro?e Prognose finden Sie in [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Covestro-Aktion?re m?ssen heute eine schallende Ohrfeige einstecken. Der Grund daf?r ist der Absturz der Aktie um rund zwei Prozent. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 47,58 EUR. Ist das erst der Anfang oder wie geht es nun weiter?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Covestro-Aktien verkaufen?

Kursverlauf von Covestro der letzten drei Monate.

Kursverlauf von Covestro der letzten drei Monate.

Zwar m?ssen die Anleger heute m?chtig schlucken, doch die Charttechnik ist bullish zu interpretieren. Da die n?chste entscheidende H?rde nach wie vor greifbar ist. So gen?gt ein Anstieg von rund vier Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Dieser Bestwert liegt bei 49,53 EUR. Wir werden also Zeuge eines echten B?rsenkrimis.

Anleger, die f?r die Zukunft auf Covestro setzen wollen, kommen jetzt noch einmal g?nstig zum Zug. Es gibt n?mlich heute einen richtig fetten Rabatt. Wer eher auf der Baisse-Seite investiert ist, freut sich heute ?ber weitere Gewinne.

Fazit: Bei Covestro geht es ordentlich zur Sache.

