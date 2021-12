Panik bei Nel ASA!

Anteilseignern von Nel ASA d?rfte heute das Lachen vergehen. Immerhin steht f?r die Aktie ein Minus von rund f?nf Prozent auf der Anzeigetafel. Mittlerweile kosten die Papiere nur noch 1,43 EUR. Ist das erst der Anfang oder wie geht es nun weiter?

Dieser D?mpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Die n?chste wichtige Haltezone r?ckt n?mlich immer n?her. Aus heutiger Sicht m?sste die Aktie nur rund vier Prozent zur?cksetzen, um neue Monatstiefs herauszubilden. Dieser Bremsbereich ist bei 1,38 EUR zu finden. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Trader, die gerne auf Turnarounds spekulieren, k?nnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Denn die Aktien werden heute mit einem stattlichen Rabatt gehandelt. Wer dagegen von den Zukunftsaussichten nicht ?berzeugt ist, sieht seine Einsch?tzung heute best?tigt.

