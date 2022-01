Panik bei Powercell!

Powercell l?sst seine Aktion?re heute im Regen stehen. Denn die Aktie verzeichnet ein Minus von rund drei Prozent. Damit kostet der Titel jetzt nur noch 16,65 EUR. M?ssen in den n?chsten Tagen weitere Verluste einkalkuliert werden oder geht es doch noch nach oben?

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Da Powercell immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterst?tzung rutscht. Schlie?lich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund eins Prozent entfernt. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 16,53 EUR in den Weg. Wir stehen hier also vor entscheidenden Stunden.

Anleger, die von den langfristigen Aussichten von Powercell ?berzeugt sind, k?nnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Immerhin bekommen sie einen kr?ftigen Discount. Wem die ganze Entwicklung dagegen zu schnell ging, sieht sich heute vermutlich best?tigt.

