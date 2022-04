Panik bei Standard Lithium!

Schlechte Laune ist heute bei allen Standard Lithium-Aktion?ren angesagt. Immerhin wird die Aktie mit einem Minus von rund f?nf Prozent abgestraft. Durch diesen R?cksetzer betr?gt der Preis nur noch 7,69 USD. Die B?ren erh?hen also den Druck – k?nnen sich die Bullen davon befreien? Trading-Idee f?r spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die [ ]

Schlechte Laune ist heute bei allen Standard Lithium-Aktion?ren angesagt. Immerhin wird die Aktie mit einem Minus von rund f?nf Prozent abgestraft. Durch diesen R?cksetzer betr?gt der Preis nur noch 7,69 USD. Die B?ren erh?hen also den Druck – k?nnen sich die Bullen davon befreien?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Der positiven Technik tut der heute Abschlag keinen Abbruch. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. Schlie?lich gen?gt ein Anstieg von rund einundzwanzig Prozent f?r ein neues Monatshoch. Diese Bestmarke stellt sich auf 9,28 USD. Der Krimi d?rfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Schn?ppchenj?ger, die von Standard Lithium ?berzeugt sind, kommen hier preisg?nstig zum Zug. Denn die Aktie ist heute mit einem ordentlichen Rabatt zu haben. Wer dagegen eher skeptisch ist, hat durch die h?heren Notierungen die Chance auf einen verg?nstigten Baisse-Einstieg.

