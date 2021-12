Pfizer: Die Stimmung kippt!

Trauer ist heute bei Pfizer-Aktion?ren angesagt. Bei einem Absturz der Aktie um rund drei Prozent d?rfte das niemanden verwundern. Der Preis betr?gt damit nur noch 57,69 USD. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus?

Download-Tipp: P?nktlich zum anstehenden Jahreswechsel m?chten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen f?r 2022 pr?sentieren. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie hier als Weihnachtsgeschenk kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Pfizer der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Pfizer-Analyse einfach hier klicken.

Trotz dieser Verluste bleibt die ?bergeordnete Charttechnik positiv. Da die n?chste entscheidende H?rde nach wie vor greifbar ist. Derzeit gen?gt ein Anstieg von rund sieben Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bisher bedeuten 61,71 USD diesen H?chstwert. Die Situation ist also mehr als angespannt.

Anleger, die immer auf eine g?nstige Einstiesgelegenheit gewartet haben, sehen nun ihre Zeit gekommen. Schlie?lich bekommen Sie heute einen satten Rabatt. Wer ohnehin auf fallende Kurse wettet, der verzeichnet heute kr?ftige Gewinne.

Welche Aktien sind die Favoriten f?r 2022? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport p?nktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Pfizer

W?hrung: USD

Wert: 57,69

Letzter Schlusswert: 59,20

Differenz zum Vortag in Prozent: -2,56

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus drei

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 2,56

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund drei

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 14,45

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund vierzehn

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 6,98

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund sieben

Mittelwert der letzten 200 Tage: 43,45

Mittelwert der letzten 50 Tage: 50,32

4-Wochen-Tief: 50,40

4-Wochen-Hoch: 61,71