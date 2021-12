Pfizer mit R?ckenwind

Alle Anteilseigner von Pfizer d?rften heute mit Geld z?hlen besch?ftigt sein. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund vier Prozent Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 54,88 USD. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Pfizer-Aktien verkaufen? Unsere gro?e Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen k?nnen.

Kursverlauf von Pfizer der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Pfizer-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den n?chsten Widerstand heran. Schlie?lich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund zwei Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 55,73 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Es liegt also etwas Gro?es in der Luft.

Anleger, die von dem Gesch?ftsmodell nicht ?berzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. So gibt es f?r Puts heute einen ordentlichen Nachlass. F?r alle Pfizer-Aktion?re d?rfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.

Fazit: Wie es bei Pfizer weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.

