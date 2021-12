Pfizer: Raus, raus, raus!

Aktion?re, die Pfizer im Depot haben, d?rfte es heute die Laune verhageln. Der Grund daf?r ist der Absturz der Aktie um rund drei Prozent. Die Anteilsscheine verbilligen sich damit auf nur noch 57,19 USD. Werden Anleger damit zum B?renfutter?

Es mag angesichts des Abschlags nur schwer nachvollziehbar sein, aber das ?bergeordnete Bild ist positiv. Da die n?chste entscheidende H?rde nach wie vor greifbar ist. Immerhin gen?gt ein Plus von rund acht Prozent f?r neue 4-Wochen-Hochs. Dieser Hochpunkt wurde bei 61,71 USD ausgelotet. In den n?chsten Sitzungen f?llt also die Entscheidung.

Anleger, die fallende Messer als Chance begreifen, bekommen heute eine Einstiegsgelegenheit. Immerhin gibt es heute getreu dem Motto “Geiz ist geil” einen geh?rigen Rabatt. Wer der ganzen Angelegenheit ohnehin nicht traut, findet mit der heutigen Kursentwicklung Zustimmung.

