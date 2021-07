PLUG POWER im freien Fall!

Die Kursentwicklung von PLUG POWER treibt den Aktion?ren heute Tr?nen in die Augen. Der Computer gibt n?mlich f?r Aktie ein Minus von rund drei Prozent an. Das Wertpapier kostet damit nur noch 22,60 EUR. ?bernehmen die B?ren hier nun endg?ltig das Ruder?

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerst?rt. Bei PLUG POWER steht n?mlich in K?rze der Test einer wichtigen Unterst?tzung auf der Tagesordnung. Ein weiterer Rutsch von rund neun Prozent w?rde bedeuten, dass die Aktie auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen f?llt. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 20,66 EUR. Es geht jetzt also um alles!

Der 200-Tage-Durchschnitt stellt sich aktuell auf 32,17 EUR. Langfristige Abw?rtstrends geben demnach die gro?e Richtung vor. Da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie liegt, sind die Trends im k?rzeren Zeitfenster negativ.

