Plug Power nach dem Absturz. DAS ist jetzt das neue Kursziel!

Der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power musste in den vergangenen Wochen einige Federn lassen. Notierte die Aktie im November noch bei rund 45 US-Dollar, ging es zuletzt bis auf unter 25 Euro nach unten. Trotz dieses herben R?ckschlags bleiben die Analysten dennoch optimistisch. So hat die Citigroup in ihrer neuesten Studie die Kaufempfehlung f?r Plug Power [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.