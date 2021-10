PLUG POWER ? Was geht denn hier ab?

Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen PLUG POWER-Aktion?ren zu h?ren. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund sechs Prozent gehandelt. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. PLUG POWER ist dadurch gewaltig im Vorw?rtsgang oder?

Kursverlauf von PLUG POWER der letzten drei Monate.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Dieses Plus schiebt die Aktie n?mlich wieder n?her an einen wichtigen Widerstand heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund neun Prozent f?r neue Monatshochs. Dieses Hoch verl?uft bei 24,62 EUR. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Anleger, die f?r die Zukunft von PLUG POWER eher schwarz sehen, f?r die k?nnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. So bekommen Put-K?ufer oder Leerverk?ufer durch die Kursexplosion einen saftigen Rabatt. B?rsianer, die von den Zukunftsaussichten bei PLUG POWER ?berzeugt sind, bekommen heute eine weitere Best?tigung.

Fazit: PLUG POWER kommt heute kr?ftig unter die R?der.