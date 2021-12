Powercell: Bringen Sie sich in Sicherheit!

Powercell-Aktion?re m?ssen heute kr?ftig bluten. Das Kurstableau weist n?mlich ein Minus von rund vier Prozent aus. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 18,69 EUR. M?ssen in den n?chsten Tagen weitere Verluste einkalkuliert werden oder geht es doch noch nach oben?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Powercell-Aktien verkaufen?



Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Denn dadurch kommt die n?chste wichtige Haltezone immer n?her. Schlie?lich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund eins Prozent entfernt. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 18,56 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er d?rfte in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die mit Vorliebe auf Schn?ppchenjagd gehen, sollten hier ganz genau hinschauen. Immerhin gibt es einen kr?ftigen Rabatt. Wer der ganzen Sache ohnehin nicht traut, findet heute Best?tigung.

Fazit: Sind das bei Powercell jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter?