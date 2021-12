Powercell: Jetzt unbedingt raus oder?

Powercell-Anleger werden heute den B?ren zum Fra? vorgeworfen. Schlie?lich st?rzt der Kurs rund vier Prozent in die Tiefe. Damit bildet der Titel heute das Schlusslicht . Droht damit nun der endg?ltige Absturz?

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetr?bt. Powercell kann nun n?mlich aus dem Stand eine Verkaufssignale generieren. Schlie?lich gen?gt ein weiterer Rutsch von rund eins Prozent, um das aktuelle 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieses Sicherheitsnetz liegt bei 17,67 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er d?rfte in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die mit Vorliebe auf Schn?ppchenjagd gehen, sollten hier ganz genau hinschauen. Immerhin bekommen sie einen kr?ftigen Discount. Wer ohnehin nichts von Powercell h?lt, hat heute allen Grund zur Freude.

