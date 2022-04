Powercell mit Kavaliersstart!

Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Powercell den heutigen Handel. Immerhin steht f?r die Aktie ein Plus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Startet hier jetzt die n?chste Party? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Powercell den heutigen Handel. Immerhin steht f?r die Aktie ein Plus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Startet hier jetzt die n?chste Party?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Powercell-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye l?sst die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Denn der n?chste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund dreizehn Prozent zum Monatshoch. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 20,98 EUR. Daher er?ffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten auf beiden Seiten.

Skeptiker k?nnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche g?nstiger zu haben. F?r alle, die bei Powercell ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich R?ckenwind.

Fazit: Powercell macht heute also ordentlich Boden gut. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen k?nnen.

Tipp f?r spekulative Anleger: Erneuerbare Energien sind seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs so gefragt wie noch nie. Dementsprechend explodieren die Aktien solcher Hersteller regelrecht. Wo jetzt die gr??ten Gewinnchancen liegen, zeigen wir Ihnen v?llig kostenlos in diesem brandaktuellen Spezialreport. Einfach hier klicken.

Die gro?e Powercell-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Powercell Powercell Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Powercell-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Powercell mit Kavaliersstart! appeared first on Anlegerverlag.