R?ckenwind bei Mastercard!

Mastercard leuchtet heute in kr?ftigem Gr?n. So kann der Kurs satte rund f?nf Prozent zulegen. F?r einen Anteilsschein m?ssen damit nun 368,87 USD hingelegt werden. W?hrend momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den n?chsten Tagen weitergeht. Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Mastercard leuchtet heute in kr?ftigem Gr?n. So kann der Kurs satte rund f?nf Prozent zulegen. F?r einen Anteilsschein m?ssen damit nun 368,87 USD hingelegt werden. W?hrend momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den n?chsten Tagen weitergeht.

Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he schie?en. Das ist DIE gro?e Chance f?r Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Mastercard der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Mastercard-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit gro?en Spr?ngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So gen?gt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund 0,5 Prozent f?r neue 4-Wochen-Hochs. Bei 370,71 USD liegt dieser obere Wendepunkt. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. So gibt es f?r Puts heute einen ordentlichen Nachlass. Wer die Aussichten ohnehin positiv beurteilt, sieht sich mit der heutigen Kursentwicklung best?tigt.

Fazit: Mastercard macht heute also ordentlich Boden gut. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen k?nnen.

Die gro?e Mastercard-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Mastercard Mastercard Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Mastercard-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post R?ckenwind bei Mastercard! appeared first on Anlegerverlag.