R?ckenwind bei Nemetschek!

Heute herrscht Hochstimmung bei Nemetschek-Aktion?ren. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund zwei Prozent. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Geht es bei Nemetschek jetzt so richtig los?

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den n?chsten Widerstand heran. Immerhin gen?gt dem Wert ein weiteres Plus von rund drei Prozent f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 83,40 EUR ausgebildet. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Skeptiker k?nnen dieses Aufb?umen nutzen, um ihre Short-Position auszubauen. Immerhin er?ffnen die gestiegenen Kurse einen g?nstige Einstiegsgelegenheit f?r Puts. Wer ohnehin positiv eingestellt, sieht sich heute best?tigt.

Fazit: Bei Nemetschek geht es ordentlich zur Sache.