R?ckenwind bei NIKE!

Mit einem kr?ftigen Anstieg begeht NIKE den heutigen Handelstag. Schlie?lich wird die Aktie rund sieben Prozent nach vorne katapultiert. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles NIKE-Aktien verkaufen? Unsere gro?e Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen k?nnen.

Kursverlauf von NIKE der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche NIKE-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die ?bergeordnete Technik. Dieses Plus schiebt die Aktie n?mlich wieder n?her an einen wichtigen Widerstand heran. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund vier Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser Hochpunkt verl?uft bei 173,43 USD. Damit ist nun die Frage zu kl?ren, ob sich die Gewitterwolken endg?ltig verziehen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 152,37 USD, sodass NIKE in Aufw?rtstrends verl?uft. Dass das ?berraschungspotenzial in Aufw?rtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

Fazit: Diese NIKE-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.

