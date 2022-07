Rechtssichere Unternehmensnachfolge dank eines spezialisierten Steuerberaters

Besitzer eines eigenen Unternehmens stehen oft vor einer großen Herausforderung, wenn es heißt, ihre Firma an die nachfolgende Generation zu übergeben oder sie an einen neuen Unternehmer zu verkaufen.

Der Prozess zur Regelung der Unternehmensnachfolge ist meist langwierig und komplex, da viel Vertrauen in eine geeignete Nachfolge vorhanden sein muss, wenn das eigene Lebenswerk übertragen werden soll. Damit ein sorgenfreier Start in einen neuen Lebensabschnitt möglich ist, braucht es einen spezialisierten Steuerberater Erfurt, der eine geeignete Übergabe-Strategie entwickelt, welche die Interessen auf Seiten der Verkäufer als auch der Käufer berücksichtigt. Hierbei kommt es darauf an, zum einen den Fortbestand des Unternehmens auf lange Sicht zu garantieren, als auch den Frieden bei einer Nachfolge innerhalb der eigenen Familie zu sichern. Gleichzeitig sorgt der Steuerberater auch für eine sichere finanzielle Versorgung des Veräußerers. Worauf noch zu achten ist und wie ein Steuerberater hierbei behilflich ist, wird nachfolgend genauer erläutert.

Was eine Unternehmensnachfolge bedeutet

Eine Nachfolgeregelung ist besonders im Mittelstand eine wichtige Thematik, da diese hier zumeist zu neuen Besitzverhältnissen führt, wohingegen in Konzernen oder großen Kapitalgesellschaften in der Regel nur die Geschäftsführung wechselt. Denn Gründer oder auch Inhaber, welche das Unternehmen selbst viele Jahre geleitet haben, übergeben bei einer Unternehmensnachfolge häufig nicht nur die Geschäftsführung. Stattdessen wird das ganze Unternehmen verkauft oder vererbt.

Warum eine rechtzeitige Nachfolgeplanung wichtig ist

Eine unvorhergesehene schwere Erkrankung oder auch der plötzliche Tod des Eigentümers eines Unternehmens kann die Firma vor große Schwierigkeiten stellen, sofern keine rechtzeitig Nachfolgeregelung erlassen wurde. Dies kann sogar bis hin zur Liquidierung des Unternehmens reichen. Daher ist es unerlässlich, für den Fortbestand des Unternehmens seine Nachfolge frühzeitig zu regeln, unabhängig davon, ob diese innerhalb der eigenen Familie, im eigenen Unternehmens oder aber komplett extern geschieht.

Möglichkeiten der Planung der Unternehmensübergabe

Bei einer Unternehmensnachfolge unterscheidet man zwischen drei Übergabe-Typen. Die erste ist die Nachfolge innerhalb der eigenen Familie. Eine Übergabe an die eigenen Nachkommen war früher die gängigste Form. Dies ist heutzutage nicht mehr der Fall und es müssen andere externe Regelungen überlegt werden. Daher ist als zweites die Nachfolge innerhalb des Unternehmens zu nennen, bei welcher fähige Mitarbeiter den derzeitigen Inhaber ablösen. Zuletzt gibt es noch die Nachfolge außerhalb von Familie und Unternehmen.

Grundsätzlich muss bedacht werden, ob und wie eine Nachfolge von Statten gehen soll und ob die Möglichkeit genutzt wird, dass der bisherige Inhaber Miteigentümer bleibt. Auch der finanzielle Aspekt ist entscheidend: Soll ein Verkauf geschehen oder wäre eine Verpachtung eine geeignete Alternative? Und erfolgt die Zahlung als Renten-, Raten- oder Einmalzahlung? Hierzu muss jedoch der Verkaufspreis zunächst einmal festgelegt werden. Diesbezüglich müssen steuerliche Aspekte Berücksichtigung finden und sowohl Verkäufer als auch Käufer finanziell abgesichert bleiben.

Zu beachtende Aspekte bei einer Unternehmensnachfolge

Bei einer Unternehmensnachfolge gibt es zahlreiche Aspekte, welche zwingend beachtet werden müssen. So müssen rechtlich gesehen jegliche Verträge sowie Haftungsansprüche juristisch korrekt aufgesetzt und eingehalten werden. Aus steuerlicher Sicht gilt es zu bedenken, sämtliche Zahlungen und Erträge, die sich aus einem Verkauf ergeben, richtig auszuweisen. Zudem ist es unabdingbar, dass jegliche Zahlungen, Umsätze, Verbindlichkeiten und Forderungen buchhalterisch korrekt abgegrenzt werden.

Hilfe zur Planung sowie Abwicklung einer Unternehmensübergabe

Aufgrund der Komplexität einer Unternehmensnachfolge ist es ratsam, kompetente Berater und Hilfen heranzuziehen, welche mit der Thematik vertraut sind und so gewährleisten, dass die Übergabe bezüglich finanzieller und (steuer-)rechtlicher Aspekte reibungslos stattfinden kann. Deswegen sollten Steuerberater früh genug kontaktiert werden, damit sie das abgebende Unternehmen bei der Planung und Begleitung der Nachfolge von vorneherein tatkräftig unterstützen. Darüber hinaus können diese Rechtsanwälte und Notare hinzuziehen, wenn Verträge und Eigentumsübertragungen anstehen.

Zur Suche eines geeigneten externen Nachfolgers sind die Industrie- und Handwerkskammern eine hilfreiche Anlaufstelle: Auf Anfrage vermitteln sie zwischen dem Unternehmen und potentiellen Käufern zur Nachfolge. Aber auch professionelle Börsen und Messen können dem Kennenlernen von Verkäufer und Interessenten dienen.

Des weiteren kann eine Beratung durch einen professionellen Coach sinnvoll sein, da psychologische Aspekte einer Unternehmensnachfolge nicht zu unterschätzen sind.

Sorgenfreie Nachfolgeregelung durch kompetente Steuerberater

Steuerberater, welche sich auf Unternehmensnachfolge spezialisiert haben und bereits wertvolle Erfahrung und Know-how durch zahlreiche Transaktionen erworben haben, sollten durch den Veräußerer des Unternehmens unbedingt kontaktiert werden. Ein kostenloses Erstgespräch bei einer Kanzlei zu führen, in welchem bereits eine erste Einschätzung der Situation erfolgt, ist empfehlenswert. Denn eine Übergabe des Unternehmens bedeutet stets einen wichtigen wichtigen Schritt in der beruflichen Laufbahn und sollte daher immer frühzeitig angegangen werden. Nur so kann eine rechtssichere und planmäßige Übergabe sowie auch eine finanzielle Absicherung sichergestellt und der nächste Lebensabschnitt entspannt gestartet werden.