Revolutioniert Valneva den Impfstoffmarkt? Aktienkurs explodiert!

Der franz?sische Impfstoffentwickler Valneva hat heute neue Studiendaten zu seinem Impfstoff VLA2001 ver?ffentlicht. Nachdem bereits die Studien zur Erstimpfung tolle Ergebnisse hervorbrachten, zeigt sich das Unternehmen nun auch von den Resultaten der Booster-Impfung begeistert. Demnach liefert eine Booster-Impfung mit dem Valneva-Impfstoff eine ?hervorragende Immunreaktion?.?

An den M?rkten kommen diese Studienergebnisse sehr gut an. Der Aktienkurs schie?t regelrecht nach oben. Nachdem Valneva zuletzt mehrere Tage nur auf der Stelle getreten war, notiert die Aktie heute mehr als zehn Prozent ?ber dem Vortagesschlusskurs. Damit m?ssen nun wieder knapp 25 Euro f?r das Papier auf den Tisch gelegt werden. Angesichts dieser Dynamik r?ckt auch das Allzeithoch bei rund 30 Euro wieder ins Blickfeld, auch wenn bis dahin noch rund 20 Prozent Kursanstieg fehlen.?

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

