Roblox: Achtung Crash!

Tieftraurige Gesichter gibt es heute bei Roblox-Aktion?ren zu sehen. Im freien Fall geht die Aktie rund sieben Prozent in die Knie. Damit betr?gt der Preis f?r ein Wertpapier nur noch 88,74 USD. Geht es jetzt noch weiter runter?

Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen D?mpfer. Roblox kann nun n?mlich aus dem Stand eine Verkaufssignale generieren. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund null Prozent zum 4-Wochen-Tief. Dieses wichtige Tief wurde bei 88,61 USD gefunden. Wir d?rfen also gespannt sein, was die n?chsten Tage bringen.

Anleger, die f?r Roblox bullish eingestellt sind, k?nnten den R?cksetzer zum Kauf nutzen. Schlie?lich bekommt hier heute jeder einen kr?ftigen Rabatt. Wer dagegen eher zu den Pessimisten geh?rt, erh?lt durch die heutige Kursentwicklung Zuspruch.

