Roblox: Alle Aktien verkaufen oder?

Arg strapaziert werden heute die Nerven von Roblox-Anteilseignern. Schlie?lich weist die Kurstafel f?r die Aktie ein Minux von rund f?nf Prozent auf. Damit betr?gt der Preis f?r ein Wertpapier nur noch 110,63 USD. Handelt es sich dabei nur um einen kurzen R?cksetzer oder ist das der Beginn eines Crashs?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausf?hrliche Sonderanalyse zu Roblox erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Die n?chste wichtige Haltezone r?ckt n?mlich immer n?her. Momentan betr?gt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund sieben Prozent. Dieser markante Punkt wurde bei 103,82 USD ausgelotet. Daher geht es jetzt also um alles!

Die ?bergeordnete Perspektive wird ?ber den 200-Tage-Durchschnitt bestimmt, der momentan bei 84,04 USD verl?uft. Wir befinden uns in der langfristigen Sicht demnach in Aufw?rtstrends. Die Kurspfeile im mittelfristigen Anlagehorizont zeigen nach oben, weil die Aktie oberhalb der daf?r ma?geblichen 50-Tage-Linie bei derzeit 95,83 USD notiert.

Fazit: Bei Roblox geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Einfach hier klicken.

