Roblox: Alle Aktien verkaufen oder?

Roblox-Aktion?re waren heute echtes B?renfutter. Schlie?lich weist die Kurstafel f?r die Aktie ein Minux von rund vier Prozent auf. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 94,92 USD. Stehen wir damit nur vor dem endg?ltigen Absturz?

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

Dieser R?cksetzer tr?bt die Perspektiven f?r die n?chsten Tage. Die n?chste wichtige Haltezone r?ckt n?mlich immer n?her. Nur noch rund zwei Prozent entfernt ist schlie?lich das 4-Wochen-Tief. Diese Chartmarke liegt bei 93,27 USD. Wir erwarten die n?chsten Tage daher voller Ungeduld.

Bei 85,16 USD verl?uft derzeit der wichtige GD200. Im gro?en Bild bestimmen daher Aufw?rtstrends das Geschehen. Da die Aktie momentan unterhalb ihrer 50-Tage-Linie bei 101,63 USD notiert, zeigen die mittelfristigen Trendpfeile nach unten.

