Roblox: Anschnallen angesagt!

F?r Roblox-Aktion?re kommt es heute kn?ppeldick. Schlie?lich geht die Aktie rund f?nf Prozent in den Keller. Das Wertpapier kostet damit nur noch 84,97 USD. Ist das der Beginn einer gro?en B?renparty oder ruhen sich die Bullen nur kurz aus?

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

Dieser R?cksetzer tr?bt die Perspektiven f?r die n?chsten Tage. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. Schlie?lich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund drei Prozent entfernt. Bei 82,62 USD wurde dieser Wendepunkt gefunden. Damit ist nun die Frage zu kl?ren, ob sich die Gewitterwolken endg?ltig verziehen.

Anleger, die f?r Roblox bullish eingestellt sind, k?nnten den R?cksetzer zum Kauf nutzen. Schlie?lich wei? heute niemand, wann es das n?chste Mal einen solchen Rabatt gibt. F?r Roblox-B?ren ist der heutige Tag vermutlich ein gefundenes Fressen.

