Roblox: Ist das der Super-GAU?

Tieftraurige Gesichter gibt es heute bei Roblox-Aktion?ren zu sehen. Schlie?lich schw?chelt der Kurs und geht rund f?nf Prozent in die Knie. Damit reduziert sich der Preis f?r einen Anteilsschein auf nur noch 106,53 USD. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende?

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

Nach diesem Abverkauf hei?t es jetzt erst einmal aufpassen. Bei Roblox steht n?mlich in K?rze der Test einer wichtigen Unterst?tzung auf der Tagesordnung. Mittlerweile errechnet sich nur noch ein Sicherheitsabstand von rund zwei Prozent zum niedrigsten Stand der vergangenen vier Wochen. Diese vorerst letzte Haltezone stellt sich auf 104,20 USD. Jetzt wird es also ernst!

Antizyklische Anleger k?nnten diesen Einbruch nun zum Kauf nutzen. Schlie?lich gibt es heute einen ordentlichen Rabatt. Wer f?r Roblox pessimistisch eingestellt ist, f?r den sind die heutigen Abschl?ge sicher Wasser auf die M?hlen.

Name: Roblox

W?hrung: USD

Wert: 106,53

Letzter Schlusswert: 111,77

Differenz zum Vortag in Prozent: -4,69

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus f?nf

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 4,69

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund f?nf

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 2,24

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund zwei

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 32,92

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund dreiunddrei?ig

Mittelwert der letzten 200 Tage: 84,19

Mittelwert der letzten 50 Tage: 96,56

4-Wochen-Tief: 104,20

4-Wochen-Hoch: 141,60