Roblox: Jetzt wird es happig!

Das Lachen d?rfte Roblox-Aktion?ren heute vergehen. Denn die Aktie fristet derzeit ein Schattendasein mit einem Minus von rund sieben Prozent. Dadurch verringert sich der Preis f?r einen Anteilsschein jetzt auf 46,38 USD. Geht es jetzt noch weiter runter?

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

Trotz des heutigen Verlustes sieht die Technik unver?ndert gut aus. F?r Roblox ist n?mlich der n?chste Widerstand unver?ndert greifbar. Unter dem Strich gen?gt ein Plus von rund vierzehn f?r den Sprung auf ein neues Monatshoch. Bisher liegt dieser Bestwert bei 52,70 USD. Der Krimi d?rfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Anleger, die fallende Messer als Chance begreifen, bekommen heute eine Einstiegsgelegenheit. Denn die Aktie gibt es heute mit einem Abschlag. Wer eher auf der Baisse-Seite investiert ist, freut sich heute ?ber weitere Gewinne.

