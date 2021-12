Roblox: Jetzt wird?s d?nn!

Roblox-Aktion?re werden heute auf eine harte Probe gestellt. Denn der Kurs wird um satte rund zw?lf Prozent abgestraft. Der Preis f?r einen Anteilsschein bel?uft sich damit nur noch auf 94,41 USD. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausf?hrliche Sonderanalyse zu Roblox erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Pl?tzchen suchen. Denn es fehlen nur geringf?gige Verluste f?r neue Verkaufssignale. Momentan betr?gt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund null Prozent. Dieser markante Punkt wurde bei 94,35 USD ausgelotet. Wir d?rfen also gespannt sein, was die n?chsten Tage bringen.

Anleger, die gerne zocken, k?nnten diesen Einbruch zum Kauf oder Nachkauf nutzen. Denn die Aktie gibt es heute zum Schn?ppchenpreis. Wer der ganzen Angelegenheit ohnehin nicht traut, findet mit der heutigen Kursentwicklung Zustimmung.

Fazit: Bei Roblox geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Roblox

W?hrung: USD

Wert: 94,41

Letzter Schlusswert: 107,67

Differenz zum Vortag in Prozent: -12,32

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus zw?lf

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 12,32

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund zw?lf

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 0,06

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund null

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 49,99

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund f?nfzig

Mittelwert der letzten 200 Tage: 84,31

Mittelwert der letzten 50 Tage: 97,15

4-Wochen-Tief: 94,35

4-Wochen-Hoch: 141,60