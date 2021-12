Roblox: Jetzt wird?s d?nn!

F?r Roblox-Aktion?re kommt es heute kn?ppeldick. So b??t der Kurs satte rund sechs Prozent ein. Nach diesem Abschlag kostet das Papier jetzt nur noch 99,17 USD. War das der Anfang vom Ende?

Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. Schlie?lich verl?uft das 4-Wochen-Tief nur noch rund sechs Prozent unter dem aktuellen Niveau. Dieses wichtige Tief wurde bei 93,27 USD gefunden. Die Konstellation verspricht also h?chst brisant zu werden!

Anleger, die mit Vorliebe auf Schn?ppchenjagd gehen, sollten hier ganz genau hinschauen. Schlie?lich gibt es heute einen ordentlichen Discount. Wer dagegen von den Zukunftsaussichten nicht ?berzeugt ist, sieht seine Einsch?tzung heute best?tigt.

