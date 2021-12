Roblox: Jetzt wird?s eng!

Das Lachen d?rfte Roblox-Aktion?ren heute vergehen. Immerhin wird die Aktie mit einem Minus von rund neun Prozent abgestraft. Auf 98,05 USD reduziert sich damit der Preis f?r ein Wertpapier. Geht es in den kommenden Tagen noch weiter runter?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Roblox-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Da sich Roblox mit gro?en Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund vier Prozent. Diese Grenze ist bei 94,54 USD zu finden. Daher geht es jetzt um die Entscheidung!

Anleger, die f?r Roblox bullish eingestellt sind, k?nnten den R?cksetzer zum Kauf nutzen. Immerhin bekommen Sie einen ordentlichen Nachlass. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zus?tzliche Best?tigung.

Fazit: Diese Roblox-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.

