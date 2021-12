Roblox mit beeindruckendem Start!

Roblox springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Immerhin schie?t der Kurs rund drei Prozent in die H?he. Damit stellt sich der Preis nun auf 103,41 USD. Haben die Bullen die B?ren dadurch dauerhaft vertrieben?

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Eine entscheidende Unterst?tzung kann n?mlich aus dem Stand unterboten werden. Bisher lag dieses Tief bei 93,27 USD. Die n?chsten Tage d?rften es also in sich haben.

Bullish eingestellte Anleger k?nnen dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erh?hen, oder sicherheitshalber auf den endg?ltigen Startschuss warten. Putk?ufer oder Leerverk?ufer erhalten n?mlich einen kr?ftigen Rabatt. Wer von der Aktie ohnehin ?berzeugt ist, f?r den ist der aktuelle Anstieg vermutlich Wasser auf die M?hlen.

