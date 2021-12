Roblox mit Katapult-Start!

Roblox springt heute regelrecht nach oben. So katapultiert sich der Wert derzeit rund drei Prozent nach vorne. 103,61 USD m?ssen jetzt nach diesem Anstieg schon f?r ein Wertpapier hingelegt werden. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien er?ffnen f?r 2022 die gr??ten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie als Weihnachtsgeschenk gratis anfordern!

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht ?ber den Berg. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp ?ber einen wichtigen Haltezone. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 93,27 USD markiert. Der Kursverlauf von Roblox verspricht also spannend zu werden.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufb?umen und k?nnen ihre Baisse-Position noch einmal verst?rken. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen n?mlich einen kr?ftigen Nachlass. Allen Grund sich die H?nde zu reiben haben dagegen Roblox-Aktion?re.

Fazit: Wie geht es bei Roblox jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt als nachtr?gliches Weihnachtsgeschenk kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Roblox

W?hrung: USD

Wert: 103,61

Letzter Schlusswert: 100,53

Differenz zum Vortag in Prozent: 3,06

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund drei

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 3,06

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund drei

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 11,08

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund elf

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 21,61

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund zweiundzwanzig

Mittelwert der letzten 200 Tage: 85,40

Mittelwert der letzten 50 Tage: 102,46

4-Wochen-Tief: 93,27

4-Wochen-Hoch: 125,99