Roblox: Raus, raus, raus!

Tieftraurige Gesichter gibt es heute bei Roblox-Aktion?ren zu sehen. Schlie?lich geht die Aktie rund zwei Prozent in den Keller. 96,31X kostet damit nur noch 96,31 USD. Geben die B?ren nun dauerhaft den Ton an oder k?nnen die Bullen in K?rze zur?ckschlagen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien er?ffnen jetzt die gr??ten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr ?ber unsere Favoriten f?r das Jahr 2022!

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Roblox rutscht n?mlich mit m?chtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterst?tzung zu. Mittlerweile errechnet sich nur noch ein Sicherheitsabstand von rund drei Prozent zum niedrigsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bei 93,27 USD liegt dieser markante Punkt. Es k?nnte kurzfristig also m?chtig knallen bei Roblox.

B?rsianer, die von Roblox ?berzeugt sind, freuen sich vermutlich und k?nnen den Einbruch zum Nachkauf nutzen. So k?nnen Sie bei der Aktie heute einen satten Rabatt einstreichen. Wer ohnehin auf der Baisse-Seite engagiert ist, d?rfte sich heute ?ber weitere Gewinne freuen.

Fazit: Wie geht es bei Roblox jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt als nachtr?gliches Weihnachtsgeschenk kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

