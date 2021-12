Roblox startet heute einen wahren Sturmlauf!

Gl?nzende Augen sind heute bei allen Roblox-Anteilseignern zu sehen. In den B?chern steht f?r den Kurs n?mlich ein Plus von rund sieben Prozent. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufb?umen?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausf?hrlichen Sonderanalyse zu Roblox erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Weil die Aktie aus dem Stand unter eine wichtige Haltezone fallen kann. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 93,27 USD. Bei Roblox ist also Endspiel-Atmosph?re angesagt.

Anleger, die von Roblox nicht ?berzeugt sind, k?nnen die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putk?ufer oder Leerverk?ufer einen ordentlichen Discount. Wer eh ?berzeugt ist von Roblox, der wird mit dem heutigen Anstieg best?tigt.

Fazit: Wie es bei Roblox weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.

