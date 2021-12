Roblox ? Was geht denn hier ab?

Nur eine Richtung kennt heute Roblox. Schlie?lich katapultiert sich die Aktie rund vier Prozent nach vorne. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 100,99 USD. L?uft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die B?ren jetzt zur?ck?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien er?ffnen jetzt die gr??ten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr ?ber unsere Favoriten f?r das Jahr 2022!

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ?ndert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Weil eine wichtige Unterst?tzung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Diese Grenze ist bei 93,27 USD zu finden. Der Kampf um die Entscheidungsmarken l?uft also unter Volldampf.

Anleger, die eher d?stere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Denn es gibt heute durch den starken Preisanstieg einen satten Rabatt beim Kauf von Puts. B?rsianer, die von den Zukunftsaussichten bei Roblox ?berzeugt sind, bekommen heute eine weitere Best?tigung.

Fazit: Wie geht es bei Roblox jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt als nachtr?gliches Weihnachtsgeschenk kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

