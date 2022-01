SAP auf Wachstumskurs. DAS bedeuten die neuen Zahlen f?r Aktion?re!

Europas Softwareschmiede Nummer Eins konnte am Freitag mit den Zahlen zum abgelaufenen Jahr und vor allem mit dem Wachstumsausblick f?r das 2022 punkten. Mit der Einsch?tzung f?r das laufende Jahr lag SAP zwar leicht unter der Konsenssch?tzung der Analysten, doch die Vision von CEO Christian Klein konnte die Marktteilnehmer dennoch ?berzeugen.?

So sehen die Walldorfer f?r das Jahr 2022 ein Umsatzwachstum im Cloud-Gesch?ft von 23 bis 26 Prozent, was sogar ?ber dem Wachstum aus 2021 liegen d?rfte. Das operative Ergebnis sollte demnach zwischen 7,8 und 8,25 Milliarden Euro und damit in etwa auf dem 2021er-Niveau liegen. Die B?rsen haben am Freitag noch keine endg?ltige Entscheidung getroffen, wie diese Zahlen zu interpretieren sind. Nach einem Kurssprung zur Er?ffnung ging es f?r SAP fast f?nf Prozent nach unten, ehe sich die Aktie zum Handelsende wieder deutlich erholen konnte.?

Kursverlauf von SAP der letzten drei Monate.

