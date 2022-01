SAP mit neuen Zahlen. Der Montag verspricht Hochspannung!

Die Walldorfer Softwareschmiede hat zum Ende der Woche seine Zahlen pr?sentiert und vor allem einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Demnach befindet sich SAP weiterhin extrem auf Wachstumskurs. Das Cloud-Gesch?ft, das Vorstandsvorsitzender Christian Klein schon in den vergangenen Monaten extrem forciert hat, soll 23 bis 26 Prozent wachsen und damit mehr als im abgelaufenen Jahr.?

Um diese Ziele zu realisieren, nimmt man es bei SAP auch in Kauf, dass das operative Ergebnis stagniert. Europas gr??ter Softwarehersteller rechnet f?r 2022 mit einem Gewinn zwischen 7,8 und 8,25 Milliarden Euro, was in etwa dem Vorjahresniveau entsprechen d?rfte. Angesichts dieses zweischneidigen Schwerts waren die Marktteilnehmer am Freitag ein wenig unschl?ssig, wie es nun mit SAP weitergeht. Die Aktie erlebte eine wahre Achterbahnfahrt, um letztlich quasi unver?ndert aus dem Handel zu gehen.?

Kursverlauf von SAP der letzten drei Monate.

